Pd, Letta: "Grato, ma ho bisogno di 48 ore per riflettere"

(Adnkronos)

Enrico Letta futuro segretario del Pd dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti? "Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48 ore per riflettere bene. E poi decidere", replica su Twitter l'ex presidente del Consiglio, riservandosi così del tempo per una riflessione dopo il 'pressing' sempre più stringente sulla sua nomina al vertice del Partito democratico.

Il post sta ricevendo numerosi commenti e la maggior parte spingono l'ex-premier ad accettare. Da "forza Enrico" a "abbiamo bisogno di te". Ed ancora: "Una bellissima notizia anche solo perché sei una persona molto per bene. E credimi, di questi tempi non è affatto scontato".

"l tuo ritorno alla guida del Pd potrebbe essere l'unica ragione per tornare a votarlo", scrive un altro utente. "Presidente, è chiaro che la riflessione da parte sua si imponga. È però altrettanto spontaneo che in moltissimi si attenda un suo sì!!!". E un altro: "Presidente lei è una bella persona, è stato un grande Premier, a torto sottovalutato, alla politica italiana farebbe solo bene" Ma c'è anche chi mette in guardia l'ex-premier: "Caro Enrico valuta approfonditamente. Il Pd è parricida oltre che fratricida!". E un altro avverte: "Attenzione il Pd è un nido di vipere". E ancora: "Non lo fare. Siamo in Quaresima, sarai un agnello sacrificale". Il più definitivo: "Decidi di no Presidente. Decidi di no. Non c'è più niente da salvare in quel Pd".

Tanti gli attestati di stima fra i dem, tra i quali solo oggi figurano quelli di Goffredo Bettini - "E' una figura molto forte e competente. La stimo e la rispetto. Non avrei alcuna preclusione nel sostenerlo", ha spiegato al Corsera - e Valentina Cuppa, presidente del Pd che a Start, su Sky Tg24, ha detto: "Enrico Letta è una figura autorevole, ci sono stati anche altri nomi che sono emersi, le candidature si raccoglieranno domenica durante l’assemblea, quindi fino a quel momento si continuerà a ragionare e a capire dove il partito vuole andare. Ci saranno colloqui e interlocuzioni – ha aggiunto - vedremo nelle prossime ore, ma è l'assemblea il luogo deputato a decidere e a scegliere, quindi attendo domenica"