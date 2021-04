Pd, Letta: "Partito è vivo, non sarò un segretario da slide"

Enrico Letta apre l'Assemblea Pd con i risultati dei vademecum inviati ai Circoli invitando il partito alla partecipazione e all'ascolto dei militanti e della base. "Non sarò un segretario da slide - promette Letta -, ma in questo momento sono molto importanti, c'è tutta la documentazione uscita", spiega, con i risultati ai quali "assegno una grandissima importanza, hanno superato le nostre aspettative, già molto elevate".



"Il partito esiste, è vivo ed è molto vivace. Questo emerge dal vademecum, un grande stimolo a lavorare insieme", spiega ancora Letta, che ammonisce: "Non si vincono le elezioni con ottime e costose squadra di comunicazione, magari americane, ma con 100mila militanti". Per Letta, quindi, "il metodo della partecipazione è possibile, questa è stata una prova vincente. Il rapporto centro-base non deve essere di controllo ma di ascolto e protagonismo".