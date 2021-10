Pd: "Meloni? Momento non facile, si rifugia nel vittimismo"

"Per Giorgia Meloni non deve essere un momento facile ed è comprensibile il suo tentativo di rifugiarsi nel vittimismo. Però -riferiscono fonti del Partito democratico - non le consentiamo di continuare a falsificare la realtà: il Pd non ha chiesto di sciogliere Fratelli d'Italia ma Forza Nuova".

"Anziché cambiare discorso -proseguono le stesse fonti del Nazareno- dimostri una volta per tutte di prendere le distanze e contrastare senza alcuna ambiguità i movimenti eversivi di stampo fascista. Come mai le viene così difficile?".