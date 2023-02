Pd, Onorato: "Con questa classe dirigente non ci vota nessuno"

"Oggi il Pd vive la sua stagione più bassa. Mi sono riscritto proprio perché nel momento di maggiore difficoltà penso si debba dare un contributo. Il Pd tornerà ai suoi fasti iniziali se dimostrerà di essere quel partito post ideologico, che si teorizzava alle origini, in grado di fare sintesi tra diverse culture politiche. È curioso che tanti capicorrente dicano oggi che il problema siano le correnti”. È quanto dichiara all’Adnkronos Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Campidoglio, ritornato nel Pd dopo 15 anni a sostegno del candidato alla segreteria nazionale di Stefano Bonaccini, all’apertura delle sfilate romane di AltaRoma,

Il dibattito congressuale è animato in questi giorni dai temi della rappresentanza di genere. “Le donne nella nostra società vivono in una oggettiva situazione di svantaggio- spiega ancora Onorato- dal lavoro, alla famiglia. Devono davvero essere messe nella condizione di poter concorrere alla pari degli uomini. Non deve essere, però, uno slogan da utilizzare in campagna elettorale ma soluzioni puntuali da individuare. Rimarremo un Paese arcaico fin quando una donna dovrà scegliere se essere madre o lavorare, per esempio”.

E sul confronto tra i diversi candidati prosegue nell’intervista all’Adnkronos Alessandro Onorato: “Nel Pd penso occorra il contributo di tutti, a prescindere dalle divisioni ideologiche. Le candidature di Elly Schlein e di Paola De Micheli sono fondamentali, accanto a quelle di Gianni Cuperlo e di Stefano Bonaccini, per rendere finalmente il Pd un po’ più plurale. Mi sembra utile che anche Zingaretti sia entrato in campo per una sfida che penso sia fondamentale, non solo per il Pd, ma per il Paese. Solo in questo modo - continua- potremmo attrarre il mondo normale, quello che ogni giorno lavoro con il sudore sulla fronte. E poi, a mio avviso, il Pd deve essere più positivo, più concreto, più vicino ai temi del quotidiano”.

E sul suo apporto al Pd Alessandro Onorato non ha dubbi: “Penso che tutti noi dovremmo avere il coraggio di metterci la faccia - risponde - Accanto al tema legato alla rappresentanza femminile, poi, penso ci sia anche un tema generazionale. Dobbiamo contribuire alla rinascita del partito. Il Pd ha la classe dirigente migliore. Ho fatto il consigliere comunale per 15 anni, sono al Comune di Roma da 17 anni e posso dire, senza essere smentito, che anche attualmente i consiglieri comunali e i presidenti di municipio sono persone molto in gamba, hanno esperienza amministrativa e sanno intercettare le soluzioni ai problemi quotidiani dei cittadini. Risorse che il nuovo Pd ha il dovere di coinvolgere anche a livello nazionale, per promuovere un rinnovamento della classe dirigente che parta dal merito”.

Quale la strategia, la strada da intraprendere? Secondo Alessandro Onorato, “bisogna uscire dai meccanismi di sudditanza psicologica, che all’interno del Pd ci sono, e avere il coraggio di promuovere un cambiamento vero - spiega- Perché la gente agli amministratori crede, perché noi siamo abituati ad andare in mezzo alle persone. Non abbiamo complessi, non facciamo teorie di massimi sistemi. Non frequentiamo i caminetti e, se facciamo un annuncio, torniamo sei mesi dopo e quella proposta deve essere realtà”.

E conclude lanciando il suo personale ‘j’accuse’: “Non può essere un tabù chiedere di ‘mettersi di lato’ a chi ha governato il Pd fino ad oggi, perdendo sempre le elezioni e siede in Parlamento da 15-20 anni. Lo ripeto- conclude- con questa classe dirigente non ci vota nessuno”.