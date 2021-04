Pd, Rosy Bindi: "Non escludo un ritorno"

"Tornare nel Pd? Vediamo, siamo solo all'inizio (del percorso guidato da Enrico Letta, ndr) ma non lo escludo. Resto un'attenta osservatrice. Andarmene non è stata una decisione presa a cuor leggero, il Pd non mi diceva più niente, a me come a tante altre persone". Lo ha detto Rosy Bindi, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo Sabato', in onda questa sera su La7. "E' fondamentale che i 5 Stelle facciano una scelta di campo definitiva e con la guida di Conte penso sia possibile", ha aggiunto l'ex parlamentare del Pd.