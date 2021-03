Pd, Sardine in video-call con Letta: "Incontro davvero molto costruttivo"

Incontro in video-call tra il segretario del Pd Enrico Letta e una delegazione delle Sardine. "Un lungo incontro durato quasi 2 ore davvero molto costruttivo" fanno sapere dal movimento, dopo che "questa mattina Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Anna Claudia Petrillo, Micol Urtesi hanno incontrato il segretario Enrico Letta, il vicesegretario Peppe Provenzano e il coordinatore della segreteria Marco Meloni".

“Incontro positivo basato sul riconoscimento reciproco in un clima di apertura e dialogo costruttivo. La strada è lunga e accidentata, un sorriso non è tutto ma è comunque un buon inizio", sottolineano ancora dal gruppo.

"L'idea di allargare il campo deve avere una coerenza di impianto in tutti i luoghi e non geometrie variabili. Credo che su questo terreno si misurerà il nuovo passo annunciato dal segretario Letta" dice all'AdnKronos Jasmine Cristallo, portavoce delle Sardine, che oggi ha partecipato all'incontro, spiegando poi di "confidare nella determinazione, anzi nella radicalità dei comportamenti che in ultimo nell'incontro avuto con il nostro movimento è stata ribadita dalla dirigenza nazionale del Pd".

"L’apertura necessaria, più volte richiamata dalla segreteria nazionale del Pd, adesso deve avere un riscontro sui territori e un rapido dispiegamento nelle realtà locali - spiega Cristallo - nella mia regione, ad esempio, il lavoro da svolgere per ridare dignità e ruolo al centrosinistra è assai impegnativo, tanto più perché la Calabria sarà l'unica regione chiamata alle elezioni regionali".

"E' stato - conclude l'esponente delle Sardine - un incontro segnato da un clima cordiale, franco e positivo".