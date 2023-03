Pd, Scalfarotto (Az-Iv): "Con Schlein visibile divaricazione da linea Terzo Polo"

Battaglie comuni fra Terzo Polo e Pd di Schlein "è possibile che ce ne siano occasionalmente su singoli temi, sul piano della cultura politica mi pare invece che si vada verso una visibile divaricazione tra la linea del Pd e quella del Terzo Polo". Così interviene con l'Adnkronos il senatore del Az-Iv Ivan Scalfarotto ricordando che "questo comporta che le istanze riformiste difficilmente potranno trovare un sostegno da parte del Pd a guida Schlein".

Secondo Scalfarotto, "la scelta di Schlein ricorda molto quella che fece il partito laburista britannico con l'elezione di Jeremy Corbyn: una leadership molto identitaria, di nettissima discontinuità con una precedente linea riformista (di Blair in Uk, in Italia quella di Renzi - come rivendicato apertamente per tutto il congresso da Schlein e dai suoi sostenitori), molto amata all'interno del partito ma non particolarmente capace di allargare ad altri pezzi del Paese".