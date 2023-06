Pd, Schlein riannoda fili del partito: "Ora mobilitazione su nostri temi"

Una lunga segreteria per "riannodare i fili del partito" dopo le tensioni interne degli ultimi giorni. "Pluralismo ma non cacofonia", la richiesta della segreteria Elly Schlein che, dicono fonti del Nazareno, sollecita un rilancio dell’azione politica del Pd con una “mobilitazione sui e con i territori” e che incroci alcuni temi cardine al centro dell’agenda dem: lavori, sanità, scuola, clima, Pnrr. Fonti del Nazareno riferiscono di una condivisione in segreteria sull’impostazione di Schlein: “Una riunione non solo unitaria ma unita”, un “patto” sottoscritto da tutti, compresi gli esponenti che hanno sostenuto Stefano Bonaccini, per puntare sul rilancio dell’azione politica e “stare sui temi”. Nella riunione si è anche parlato della modalità di queste mobilitazioni, ma su questo “Schlein farà un approfondimento nella Direzione di lunedì”, si spiega dal Nazareno.