Pd, Serracchiani eletta capogruppo Camera

Per lei 66 voti, 24 per Marianna Madia. Letta: "Felice di lavorare insieme a Serracchiani e Malpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti. Saremo un’ottima squadra"

Debora Serracchiani è stata eletta capogruppo del Pd alla Camera. I votanti sono stati 93 e 90 i voti che sono andati alle due candidate in corsa (Serracchiani e Marianna Madia). Nel dettaglio, la Serracchiani ha avuto 66 voti (73%) e Madia 24 (27%). Un voto è andato a Barbara Pollastrini, una scheda bianca, una nulla.

SERRACCHIANI - "Ringrazio Graziano Delrio perché il gruppo Pd è arrivato fin qui grazie alla sua guida autorevole e saggia" dice la neoeletta capogruppo dem. E anche perché di fronte alla sollecitazione del segretario Letta "ha fatto un passo di lato, dimostrando le sue qualità di uomo e di dirigente politico che mette davanti al proprio destino personale quello di una comunità. Un esempio per tutti".

"Che ci stata una competizione nel gruppo è novità e un fatto positivo. Voglio ringraziare tutti i colleghi, chi ha votato me e chi ha votato Marianna, lo abbiamo fatto con uno spirito di competizione ma anche con lo spirito di chi con passione fa questo lavoro e con passione sa che in questo momento gli occhi del Paese sono su di noi".

"Adesso dobbiamo dare risposte ai cittadini che sono preoccupati. Questo sarà il lavoro che porteremo avanti, lo faremo tutti insieme, cercando di fare sintesi". E, aggiunge Serracchiani, "voglio ringraziare anche Marianna: c'è stata una competizione su fronti diversi ma" su posizioni "molto vicine e continueremo ad esserlo anche dopo per tenere insieme il gruppo".

E ancora: "Ringrazio Enrico Letta per la sua spinta, una scossa che ha dato l'occasione alle donne per esprimere la loro leadership. Una leadership che le donne si prenderanno non perché le ha indicate qualcuno, ma perché le donne hanno capacità di fare politica, di essere leader e di essere anche in grado di dare risposte al Paese".