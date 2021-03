Pd: Simona Marchini, 'scontro Serracchiani -Madia? protagonismo è sempre disgregante e distruttivo'

"Lo scontro Serracchiani- Madia? Non mi sembra lo stile di una polemica. Il protagonismo, da qualunque parte venga, è solo disgregante e distruttivo". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos l'attrice e regista Simona Marchini a 24 ore dalla nomina della prossima capogruppo Pd alla Camera.

"Che nostalgia del vecchio Pci... - ha aggiunto - Una volta, nei partiti, si discuteva. C'erano confitti e correnti, dialettiche interne, ma anche il rispetto più assoluto dell'immagine del proprio partito di riferimento. Doveva essere solido, compatto, doveva comunicare ai propri elettori certezze".

Ed ha poi proseguito: "Non sono per le scelte di genere, ma per la qualità e il merito delle persone. Tifo per le donne, hanno una capacità straordinaria di costruire, di proporre, ma non amo i vittimismi, le quote rosa e le questioni di genere. Alla base di tutto - ha concluso Simona Marchini - lo ripeto, ci deve essere il rispetto. Dato fondamentale e assoluto".