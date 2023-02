L'ultima rilevazione Emg Acqua per Agorà su RaiTre

Settimana decisiva per l'elezione del segretario del Pd. In attesa del voto alle primarie dem di domenica 26 febbraio, secondo gli elettori del partito interrogati da Fabrizio Masia per i sondaggi di Agorà su RaiTre, la vittoria andrebbe a Stefano Bonaccini su Elly Schlein. Secondo il sondaggio Emg Acqua, infatti, il 64% degli elettori del Pd intervistati preferirebbe Bonaccini quale nuovo segretario, mentre il 36% Schlein.