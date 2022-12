Pd, Veltroni da Fiorello cita Wojtyla: "Non abbiate paura"

"Non abbiate paura!" Walter Veltroni, ospite di Fiorello a 'Viva Rai2', cita Papa Wojtyla per dare un consiglio al Pd.

Chiamato a "sollevare il tono della trasmissione" da Fiorello, che lamentava scherzosamente di essere stato richiamato dai vertici Rai ad alzare il livello culturale di 'Viva Rai2', Walter Veltroni è intervenuto nell'ultima puntata del programma prima della pausa natalizia (lo show riprenderà il 16 gennaio), raccontando prima la storia della sede Rai di Via Asiago e poi sul finale della trasmissione raggiungendo lo showman nello studio 'Glass': "Consentitemi di ringraziare Veltroni che non si svegliava alle 6 dai tempi di quando era sindaco di Roma. All'epoca c'erano già i cinghiali?", ha chiesto ridendo Fiorello. "C'erano i sindaci anche", ha ironizzato Veltroni. "Una domanda te la devo fare: il Partito Democratico", lo ha incalzato Fiorello. "È partito democratico, speriamo arrivi anche democratico", è stata la battuta di replica di Veltroni. Poi Fiorello ha chiesto un consiglio in "tre parole" per il Pd, da una persona che l'ha visto nascere. "Come diceva Giovanni Paolo II, 'non abbiate paura'", ha detto Veltroni. "Soprattutto non parlate sempre della concorrenza", ha aggiunto Fiorello. "E anche male di voi stessi", ha chiosato Veltroni.