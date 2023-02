Pd, voto in arrivo dai circoli: ecco chi è in testa nella corsa alla segreteria

Stando agli aggiornamenti sul voto in arrivo dai circoli Pd, nella corsa alla segreteria Stefano Bonaccini risulta essere in testa, seguito da Elly Schlein. Alle ore 19 hanno votato 15.525 iscritti (voti validi 15.451) con questi risultati: Stefano Bonaccini, 7.760 (50,22%); Elly Schlein, 5.619 (36,37%), Gianni Cuperlo 1.333 (8,63%), Paola De Micheli 645 (4,17%). Schede bianche 74. Lo rende noto il comitato per Stefano Bonaccini segretario Pd.