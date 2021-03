Pd, Zingaretti: "Su dimissioni non ho cambiato idea, non sono state capriccio"

(Adnkronos)

"Sulle mie dimissioni da segretario del Pd non ho cambiato idea, non sarebbe utile all'Italia e al Pd". Così Nicola Zingaretti, a Uno Mattina, su Rai 1. "Le dimissioni non sono state un capriccio - sottolinea - Se volevamo mettere al primo posto il Paese, dovevamo concentrarci su questo e ridefinire la nostra identità". "Io - assicura - ce l'ho messa tutta".

Quanto a Enrico Letta, con lui "ho sempre avuto una grande sintonia, sono fiducioso". "Mi baso sulla sua storia - sottolinea l'ex leader del Pd -. Da lui ho avuto solo incoraggiamenti e suggerimenti, ho grande fiducia che finirà questo bombardamento quotidiano e immeritato".

"Dobbiamo sostenere il governo Draghi e combattere la pandemia, quindi se c'è qualcuno che può fare meglio sono felice. Perciò ho proposto con forza Enrico Letta". "Lui - conclude - è sincero e generoso".