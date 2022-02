Pechino 2022, curling: doppio misto Italia batte anche la Cina

Pechino 2022, il doppio misto azzurro del curling è 'sette bellezze'. La coppia italiana composta da Amos Mosaner (Aeronautica Militare) e Stefania Constantini (Fiamme Oro) vince ancora e mette a segno il settimo successo in sette sfide sulla pista del National Aquatics Center. Gli azzurri già certi di un posto in semifinale, battono anche la Cina padrona di casa per 8-4. Prossimo impegno stasera alle 20.05, le 13.05 italiane, contro la Svezia per consolidare il primo posto nella fase di round robin.