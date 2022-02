Pechino 2022, De Aliprandini fuori nel Gigante: oro a Odermatt

Il trentino ha provato ad attaccare per la medaglia, partendo al massimo ma uscendo dopo poche porte sul muro

Lo svizzero Marco Odermatt vince la medaglia d'oro nello slalom gigante a pechino 2022. Non conclude la gara l'unico azzurro rimasto dopo la prima manche, Luca De Aliprandini, caduto nella parte alta del tracciato. L'argento è andato allo sloveno Zan Kranjec a 15 centesimi di distacco da Odermatt, bronzo per il francese Mathieu Faivre a +1.34.

Sotto la forte nevicata che ha colpito Yanqing, l’elvetico ha messo in mostra i muscoli resistendo alla pazzesca rimonta dello sloveno Zan Kranjec, per chiudere col tempo complessivo di 2’09″35. Il ventiquattrenne di Buochs aggiunge l’ennesimo sigillo ad una stagione che lo ha già visto conquistare quattro gare su cinque tra le porte larghe in Coppa del mondo, confermando l’ottimo momento di forma nella specialità.

Al secondo posto, a 19 centesimi e autore di una rimonta epica, il sopracitato Zan Kranjec. Lo sloveno, ottavo al termine della prima run, è stato protagonista di una prova spaventosa che gli ha permesso di recuperare ben sei posizioni, prendendosi quella medaglia sfuggita col quarto posto di PyeongChang 2018. Medaglia di bronzo per il francese Mathieu Faivre, attardato di 1”34.

Non ha terminato la gara Luca De Aliprandini, al sesto posto dopo la prima manche. Il trentino ha provato ad attaccare per la medaglia, partendo al massimo ma uscendo dopo poche porte sul muro. Erano usciti durante la prima run sia Tommaso Sala che Alex Vinatzer, che avevano pagato le difficili condizioni del tracciato.