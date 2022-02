Pechino 2022, Fontana oro nei 500 metri short track

Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nei 500 metri donne dello short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L'azzurra conquista la 10a medaglia olimpica della propria straordinaria carriera. La Fontana trionfa con il tempo di 42''488 davanti all'olandese Suzanne Schlting e alla canadese Kim Boutin.

La pattinatrice italiana (dopo essere caduta in avvio di gara nella seconda partenza dopo una prima anticipata) ha vinto la finale dei 500m individuali femminili eguagliando, per lo sport italiano, una leggenda come Stefania Belmondo con dieci medaglie ai Giochi Olimpici Invernali.