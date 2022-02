Sofia Goggia argento e Nadia Delago bronzo in discesa olimpica

Sofia Goggia medaglia d'argento, Nadia Delago bronzo: la discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 regala 2 medaglie all'Italia, che piazza anche Elena Curtoni quinta. La medaglia d'oro va alla svizzera Corinne Suter, che trionfa in 1'31''87. Sofia Goggia chiude con uno straordinario secondo posto (1'32''03), staccata di appena 0''16. La 29enne bergamasca, vittima a gennaio di un grave infortunio al ginocchio, compie un'autentica impresa e sfiora il bis dopo l'oro vinto a Pyeongchang nel 2018.

Nadia Delago, 24 anni, conquista il bronzo (1'32''44) regalandosi un risultato eccellente. La giornata memorabile dello sci azzurro è completata dal quinto posto di Elena Curtoni (1'32''87). Fuori dalle prime 10, invece, Nicol Delago.

"Una grandissima Italia! Un risultato eccezionale che conferma la forza delle nostre velociste", dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che assiste alla gara dagli spalti. "Due medaglie che fanno la storia. Peccato per l'oro. Ci avevamo sperato. Sono felicissimo per Nadia che si è meritato questo bronzo", dice il numero dello sport italiano. "Non ci sono parole per l'argento di Sofia: considerando come è arrivata qui e come era la situazione fino a pochi giorni fa, la sua prestazione è encomiabile. Con 13 medaglie adesso siamo al terzo posto di sempre nelle spedizioni italiane alle Olimpiadi invernali. Allo Sci Alpino dico: ora cuore e testa per le prossime competizioni. Tra combinata, speciale e team event possiamo fare molto bene. Daje Italia Team!", conclude Malagò.