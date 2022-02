Pechino 2022, Thoeni 'assolve' Brignone: "Troppe aspettative"

"Oggi Federica Brignone ha sentito più tensione del solito. Molto probabilmente ha subito le aspettative e, visto che ha ottenuto sempre ottimi risultati in superG, non ha retto la situazione del momento per la troppa responsabilità sulle spalle". Gustav Thoeni, storico big dello sci azzurro, si esprime così sulla prestazione di Federica Brignone, solo settima in superG, oggi alle Olimpiadi di Pechino 2022.

"Non credo - prosegue Thoeni all'Adnkronos - sia stata la semplicità del tracciato ad influire sulla prestazione, quanto ai particolari, ai piccoli errori che ha commesso e hanno influito sul tempo. Da sottolineare la prestazione Lara Gut-Behrami brava ad interpretare la gara ottenendo l'oro con una prestazione di rilievo".

Sulla presenza di Sofia Goggia in discesa libera il 15 febbraio Thoeni osserva che "non so in che modo percepisca l'infortunio al ginocchio, tantomeno se sarà in grado di gareggiare oltre la soglia del dolore. E' difficile stabilirlo. Intanto le auguro un pronto recupero per sentirsi fiduciosa nel caso in cui scenderà in pista", conclude.