Pechino Express 2023, finale di puntata tesissimo: è tutti contro tutti - Video

Tutti contro tutti nel tesissimo finale di puntata di Pechino Express 2023, ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Al traguardo di Kota Kinabalu, nel Borneo Malese - settima tappa che non ha visto alcuna eliminazione - si è assistito a uno scontro frontale schiettissimo e praticamente a un tutti contro tutti. Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia sono state accusate dai Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo di condurre una gara con qualche “furbata” di troppo, dopodiché gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, vincitori di puntata, hanno dovuto decidere se rimandare a casa i Siculi o i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, optando per l’eliminazione di questi ultimi, cosa che poi non si è verificata grazie alla busta nera che nascondeva il salvataggio della coppia.

Tutti i viaggiatori quindi, anche le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio 'Federippi', accedono all’ottava tappa, la prima in Cambogia, terzo e ultimo Paese dell’avventura lungo la Via delle Indie.

Cosa è accaduto

Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia hanno accusato i Siculi Totò Schillaci e Barbara Lombardo di averle ostacolate in una delle prove della puntata, accusa respinta al mittente dall’ex calciatore e dalla moglie. Lo scontro tra le due coppie si è espanso coinvolgendo le due coppie già notoriamente “rivali” di quest’edizione, gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore e i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta che, rispettivamente, appoggiavano le due ragazze e la coppia di coniugi.