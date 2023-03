Pechino Express al via stasera: prima tappa e concorrenti in gara

Visibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now

Al via oggi la nuova edizione di Pechino Express, alla sua seconda edizione targata Sky. Visibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, l’avventura vedrà le coppie di quest’anno esplorare territori fantastici, insidiosi e sorprendenti e conoscere culture straordinarie ma lontane dalle proprie.

L’itinerario di questa stagione si svilupperà – in dieci puntate – lungo “La via delle Indie”, una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Si parte con la prima tappa nella metropoli di Mumbai, in particolare, il sipario sulle sfide itineranti di Pechino Express si alzerà nel grande piazzale antistante il Gateway of India, l’arco commemorativo affacciato sul porto che rappresenta la porta d’ingresso della città e dell’intero Paese, nonché una delle attrazioni più famose e visitate.

Una serie di missioni condurrà i concorrenti tra gli accesi contrasti della metropoli più densamente popolata al mondo, diramando il percorso tra i coloratissimi vicoli e i brulicanti mercati, ricchi di profumi e sapori tradizionali. I viaggiatori lasceranno la tentacolare Mumbai, approderanno prima nel piccolo centro di Wai e successivamente proseguiranno per Satara, scoprendo usanze e tradizioni antiche. Qui, davanti al tempio di Shiva, una delle più importanti divinità indiane, li attenderà il traguardo finale della prima tappa.

Ecco le coppie che compongono il cast: Giorgia Soleri e Federippi, a formare la coppia de “Le Attiviste”, quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”.