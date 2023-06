Pedalando sulle note di Puccini, la Toscana vince l'Oscar del cicloturismo 2023

La Regione Toscana vince con la Ciclopedonale Puccini l’ottava edizione dell’Oscar Italiano del Cicloturismo, il premio che viene assegnato ogni anno alle ciclovie verdi delle Regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi mirati al turismo lento. Il secondo premio va alla Regione Sicilia per Sicily Divide, mentre al terzo posto si classifica la Regione Veneto con la Ciclabile Treviso-Ostiglia. Il Premio Stampa e Comunicazione va alla Regione Emilia Romagna per la Ciclovia della Food Valley, mentre la menzione speciale di Legambiente è assegnata alla Regione Abruzzo per il cammino d’Abruzzo. La proclamazione oggi, proprio nella Giornata mondiale della Bicicletta, a Cesena 'Capitale del Cicloturismo 2023' nella Regione Emilia Romagna, vincitrice lo scorso anno dell’Oscar del Cicloturismo con il Grand Tour della Valle del Savio che ha voluto fortemente confermare l’evento di premiazione nonostante gli accadimenti delle ultime settimane.

Secondo Ludovica Casellati, presidente della giuria e ideatrice del premio, "il turismo sostenibile è per vocazione rispettoso dell’ambiente, l’Oscar del Cicloturismo è un momento di riflessione su come sia necessario imparare tutti a rispettare di più la nostra terra, un momento di formazione per incentivare sempre di più questa forma di turismo a due ruote e di celebrazione di una regione fatta di gente straordinaria che si sta rialzando con il sorriso”.

Cesena ha ospitato ieri anche un Bike Forum dedicato agli operatori turistici locali, durante il quale è stato presentato il market watch 'Ecosistema della bicicletta 2023', curato da Banca Ifis. Presente, tra gli altri, anche Francesca Lucchi, assessore alla Sostenibilità ambientale di Cesena, che ha parlato di un evento che vuole essere un "segnale di ripartenza". La bicicletta per Cesena, ha poi aggiunto, "è un valore simbolo, un carattere identitario non solo per il cicloturismo ma anche per quanto riguarda la mobilità urbana e in questi anni abbiamo lavorato tanto in direzione di un asset importante. La cerimonia di premiazione (questa sera, in piazza della Libertà, ndr) sarà un momento di 'festa' in cui è invitata tutta la comunità cittadina, un momento di 'leggerezza' dopo settimane difficili".

Giunto all’ottava edizione, l’Oscar italiano del cicloturismo si pone un duplice obiettivo: da una parte stimolare le amministrazioni a valorizzare i propri percorsi eccellenti, dall’altra promuovere gli investimenti nel cicloturismo. Per i territori e, in particolare, i piccoli borghi, quello in bicicletta è infatti un turista ad alto valore aggiunto e a impatto sostenibile: rispetta l’ambiente, si sposta frequentemente non concentrando la spesa su un’unica area, usufruisce dei servizi turistici, acquista tour tematici, prodotti enogastronomici, ecc. Le green road offrono la possibilità di visitare una regione contribuendo a sostenere il patrimonio locale, consentono la crescita del pendolarismo non motorizzato, riducono gli effetti dell’inquinamento e contribuiscono al miglioramento della qualità della vita, incidendo sulla conservazione del suolo pubblico e sullo sviluppo economico, sociale e turistico dei territori, creando posti di lavoro importanti.