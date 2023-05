Pedofilia, docente di religione arrestato per violenze sessuali su bambini

Una misura cautelare emessa dal gip di Tivoli è stata eseguita nei confronti di un insegnante di religione: l’uomo, 46 anni, è indagato per violenze sessuali reiterate per anni ai danni di diversi ragazzini, dell'età tra 10 e 15 anni (all'epoca della prima violenza), commesse nella zona di Tivoli e in altre città d'Italia.

Come risulta dall'ordinanza cautelare, l'indagato, docente di religione e con incarichi in ambito religioso, dopo avere creato una relazione di fiducia e amicizia con i minorenni e i loro genitori, avrebbe commesso violenze sessuali, approfittando di gite organizzate con associazioni educative anche di carattere religioso, delle quali faceva parte.