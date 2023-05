Pedopornografia, arrestato 'l'uomo ombra' del dark web

La Polizia di Stato, all’esito di complesse attività investigative, ha dato esecuzione ad una custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un cinquantenne, produttore di materiale di pornografia minorile, per anni attivo nella comunità virtuale pedofila The Love Zone (Tlz), ormai chiusa, ove si era distinto per il significativo contributo apportato, in termini di materiale pedopornografico, anche auto prodotto, messo a disposizione degli altri utenti. Con lo pseudonimo di Shadow, il 50enne era ricercato da 10 anni.