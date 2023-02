Pedrocchi: "Fonte energetica del futuro è il nucleare, non le rinnovabili"

"Iniziative come la conferenza stampa di oggi sono importantissime, ma vorrei precisare che oggi non c’è una posizione scientifica sul clima ma ideologica promossa dal mainstream. Il clima è sempre cambiato e quello che si sta registrando oggi è niente". Così il professore emerito di energetica del Politecnico di Milano, Ernesto Pedrocchi, a margine della conferenza stampa dal titolo ’Custodire l’ambiente custodendo l’uomo’, tenutasi presso la sala cristallo dell’hotel Nazionale a Roma e organizzata da Pro Vita & Famiglia.

"Dal 1916 la temperatura del globo sta diminuendo, mentre era aumentata dal 1850 – ha continuato evidenziando le défaillance del pensiero diffuso oggi tra l’opinione pubblica -. E’ un fenomeno naturale non dovuto dalle attività antropiche. Non permettere una discussione scientifica è sbagliato”. Mentre sul futuro energetico globale ha evidenziato che “le fonti rinnovabili non saranno mai sufficienti a sopperire il fabbisogno dell’umanità. Oggi, usiamo per l’80 per cento i combustibili fossili e non c’è dubbio che la fonte energetica del futuro è l’energia nucleare. E’ augurabile che questa possa sostituire i combustibili fossili".