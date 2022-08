Pedroni e Latini (Coop Italia) aderiscono all'Appello per il clima

Marco Pedroni, presidente Coop Italia e Ancc-Coop, e Maura Latini, amministratrice delegata Coop Italia, hanno aderito ufficialmente all'Appello per il clima promosso da un gruppo di scienziati e indirizzato alla politica italiana. "Il tema del cambiamento climatico è di una tale urgenza che deve essere affrontato con misure importanti e immediate. E' un’assoluta priorità", fanno sapere.

"Chi come noi lavora nella filiera del cibo si accorge oramai da tempo, ma sempre con maggiore insistenza e intensità, di quali siano le ripercussioni sugli scaffali e di conseguenza sulle tavole degli italiani: la siccità e le altre devastazioni nei campi mettono a rischio intere coltivazioni, rendono difficile la vita degli animali negli allevamenti, si ripercuotono inevitabilmente sulla catena dei prezzi generando ulteriori rincari".

"Coop si impegna da decenni grazie ai propri prodotti a marchio e con azioni mirati per contribuire a salvare la biodiversità, rispettando gli animali e le piante perché il cibo e un ambiente sano sono un diritto essenziale che deve essere salvaguardato per oggi e soprattutto per il domani", concludono.