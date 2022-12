Pelé, l'omaggio della Nasa a O Rei - Guarda

La Nasa ha reso omaggio a Pelé, leggenda del calcio, morto ieri a 82 anni, diffondendo su tutti gli account social dell'agenzia spaziale l'immagine di una galassia a spirale che mostra i colori del Brasile. La galassia si trova nella costellazione dello Scultore.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ