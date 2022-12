Pelé: "Sono in ospedale per la mia visita periodica"

"Amici, sono in ospedale per la mia visita periodica. E' sempre bello ricevere messaggi incoraggianti come questo". Sono le parole con cui 'O Rei' Pelé ha voluto salutare i suoi fan attraverso Instagram, mostrando un messaggio che gli augurava di ristabilirsi "subito!". O'Rei, 82 anni, era stato ricoverato l'altro ieri all'"Albert Einstein" di San Paolo ma sia i familiari che l'agente Joe Fraga hanno tenuto a precisare che le sue condizioni non preoccupano e che si tratta solo di esami di controllo già stabiliti.