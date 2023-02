Pellegrini (UniCatt), “Società benefit possono dare segnale forte su sostenibilità"

A margine dell’evento di presentazione della quinta edizione dello studio sull’evoluzione dei multipli di mercato e valutazioni delle IPO, con particolare riferimento a quelle effettuate nel corso del 2022, realizzato da Bper Banca in collaborazione con Value Track, Carlo Bellavite Pellegrini, professore ordinario e direttore del Centro studi economica applicata (Csea) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha sottolineato come le società benefit potrebbero dare un segnale forte rispetto ai temi della sostenibilità, come avviene con gli ESG per le società quotate.