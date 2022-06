Un 'pellegrino' speciale è stato recuperato questa mattina dagli agenti della polizia dell'Ispettorato Vaticano nei pressi di Piazza San Pietro a Roma mentre stava iniziando, come ogni mercoledì, l'udienza generale del Papa. Si tratta di un falco 'pellegrino' di pochi mesi con difficoltà a volare. Il volatile è stato consegnato al centro della Lipu in via Aldrovandi. Il falco pellegrino è considerato l’animale più veloce in natura: in volo può raggiungere infatti i 320 chilometri orari.