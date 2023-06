"Pellicola d'Oro" per Christian De Sica, Eleonora Giorgi e Nancy Brilli

Sarà via Veneto, la strada della 'Dolce Vita' - per l'occasione chiusa parzialmente al traffico - a ospitare sullo sfondo della Porta Pinciana la 13esima edizione del premio 'Pellicola d'Oro' dedicato al mondo del cinema e in particolare a riconoscere il lavoro e il valore delle maestranze e dell’artigianato del mondo cineaudiovisivo italiano, con l’obiettivo dichiarato di "portare alla ribalta quei mestieri che ricoprono un ruolo fondamentale per la realizzazione e il successo di un film".

Accanto alle cinquine dei finalisti delle diverse categorie e ai relativi vincitori, nel corso della serata - che sarà condotta da Sabina Stilo -saranno assegnati anche gli speciali premi alla carriera, quest’anno riconosciuti agli attori Christian De Sica, Eleonora Giorgi e Nancy Brilli.

Il Premio - promosso e realizzato da Enzo De Camillis direttore artistico della associazione culturale Sas in collaborazione con l’assessorato ai grandi eventi e al turismo di Roma Capitale - avrà come protagonisti gli artisti e i tecnici votati da una giuria composta da 260 professionisti protagonisti del mondo del cinema e della fiction. Per la prima volta, la 'Pellicola d'Oro' renderà omaggio anche alle maestranze italiane presenti all’estero, grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana e con Rai Italia.

Oltre ai premi speciali, verrà dato un riconoscimento "per la loro attività artistica negli anni Sessanta in via Veneto" ai fotografi Rino Barillari, Marco Geppetti e Maurizio Riccardi. Le terne per assegnare il premio 'Pellicola d'Oro nella sezione delle serie tv comprendono gli attori Massimiliano Gallo per 'Vincenzo Malinconico', Luigi Lo Cascio per 'The Bad Guy', Fabrizio Gifuni per 'Esterno notte' e le attrici Serena Rossi per 'Mina Settembre', Claudia Pandolfi per 'The Bad Guy' e Silvia D’Amico per 'Cristian'.

Le cinquine per il premio 'Pellicola d'Oro' al miglior attore di cinema comprendono Fabrizio Gifuni per 'Esterno notte', Saul Nanni per 'Brado', Marco Giallini per 'Il Principe di Roma', Alessandro Borghi per 'The Hanging Sun' e Francesco Montanari per 'Ero in guerra ma non lo sapevo'; per miglior attrice in lizza Juju Di Domenico per il film 'Ero in guerra ma non lo sapevo', Miriam Leone per 'Diabolik - Ginko all'attacco', Margherita Buy per 'Esterno notte', Giovanna Rei per 'Quel posto nel tempo', Elodie per 'Ti mangio il cuore'.

Le altre sezioni assegneranno la 'Pellicola d'Oro', categorie cinema e serie tv, per direttore di produzione, operatore di macchina, capo elettricista, capo macchinista, attrezzista di scena, sarta di scena, tecnico di effetti speciali, sartoria cineteatrale, capo costruttore, storyboard artist, maestro d'armi, creatore di effetti sonori.

(di Enzo Bonaiuto)