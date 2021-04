Pelliconi sceglie Deliverti per strategia e-commerce

Pelliconi si prepara al lancio del suo e-shop, che offrirà la possibilità di acquistare tappi personalizzabili e configurabili online dagli utenti. La storica azienda italiana, leader mondiale nella produzione di tappi, ha infatti affidato a Deliverti la realizzazione del suo ecommerce ufficiale, che sarà il canale di vendita di un servizio abilitato dallo sviluppo di una nuova tecnologia di stampa digitale su tappo in metallo brevettata dall’azienda stessa. La piattaforma non solo consentirà al cliente, in buona parte piccoli e medi birrifici artigianali, la scelta tra diverse tipologie di tappi, e diversi lotti da 50 a 100.000 tappi, ma anche e soprattutto un notevole livello di personalizzazione, facendo eco al sito dell’azienda che cita: the top of the crown is your playground.

Per mezzo di un configuratore 3D user-friendly, l’utente potrà selezionare la dimensione del tappo, scegliere caratteristiche di base come il colore e caricare una propria immagine e grafica da applicare sul tappo. Tuttavia, la personalizzazione non si ferma qui, infatti sarà possibile selezionare alcuni effetti speciali, come le superfici in rilievo, e contattare l’azienda per qualsiasi richiesta: l’unico limite sarà quello imposto dalla creatività.

Per completare il servizio sarà possibile personalizzare anche le etichette ed ottenere un packaging finalmente personalizzato dalla testa ai piedi anche in piccoli quantitativi e in pochi comodi e divertenti click. Deliverti diventa così partner di Pelliconi nella realizzazione di questa piattaforma, dove ruota tutto intorno all’esperienza utente e dove, grazie alle suggestioni di utilizzo che si presenteranno, si riuscirà nel difficile compito di ispirare il cliente e soprattutto rendere fruibile anche ai non addetti ai lavori un prodotto notoriamente industriale.

Il cliente potrà così effettuare l’acquisto in base alle proprie necessità in pochi passi: upload dell’immagine, personalizzazione, preview del tappo configurato, scelta della quantità di tappi desiderati e possibilità di rush production, quindi consegna con priorità, per aziende e privati che intendano effettuare campagne last minute.

Con questo nuovo e-commerce, Pelliconi crea un nuovo modello di business per rispondere alle esigenze di un mercato online in evoluzione e di un comparto in forte crescita, complice anche una diffusione sempre più massiccia e capillare di birrifici e piccoli imprenditori del settore, e l’incremento degli appassionati homebrewers.

Deliverti gestisce le strategie ecommerce di grandi gruppi industriali, da Parmalat e Coca-Cola HBC fino a Procter&Gamble. L’esperienza della società sosterrà l’espansione del progetto a livello nazionale e internazionale.