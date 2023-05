Penalizzazione Juve, perché -10 punti: motivazioni sentenza

Ogni ex dirigente della Juventus vale qualche punto di penalizzazione. La Corte d'appello federale della Figc ha reso note le motivazioni della sentenza del processo plusvalenze. Il -10 inflitto alla società bianconera viene motivato con una quantificazione specifica dei punti attribuita alla condotta di ciascun dirigente. Fabio Paratici 'vale' 4 punti, l'ex presidente Andrea Agnelli 3 punti, l'ex ad Maurizio Arrivabene (che ha assunto la carica solo nel 2021) vale 2 punti, Federico Cherubini 1 punto. Il oscioglimento degli altri membri del Cda senza diritto firma, come stabilito dalla sentenza del Collegio di garanzia presso il Coni, ha determinato lo 'sconto' di 5 punti rispetto al -15 deciso dalla Corte d'appello nel primo processo.

"Conclusivamente la sanzione della penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, anche in un’ottica equitativa, si rivela del tutto idonea a soddisfare i criteri di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza come innanzi enunciati", si legge nelle motivazioni della sentenz.