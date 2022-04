Penisola sorrentina protagonista della prima edizione di Sorrento Roads by 1000 miglia

L’inconfondibile scenario del Golfo di Sorrento ha inaugurato il nuovo format Roads by 1000 Miglia, pensato per portare le auto storiche in territori al di fuori del tradizionale percorso della Freccia Rossa. Esperienze esclusive in scorci e panorami che solo la Penisola Sorrentina può offrire si sono alternate alle prove sportive: giorni intensi, in cui gli equipaggi si sono misurati con cronometri e pressostati e hanno apprezzato le eccellenze gastronomiche, territoriali e culturali di una tra le destinazioni più ammirate al mondo. Sorrento quindi palcoscenico e fulcro delle attività, sportive e non: da Piazza Angelina Lauro, sede delle verifiche e luogo di partenza e arrivo della gara di regolarità Sorrento-Positano-Sorrento, al centro storico dove scoprire le bellezze e le eccellenze del territorio percorrendo un goloso itinerario gastronomico tra agrumi, prodotti caseari e gelato.

La gara di regolarità, dopo 20 prove cronometrate disputate lungo i tornanti della Costiera con il suggestivo passaggio a Sant’Agata dei Due Golfi, sosta a Punta Campanella e vista sui Faraglioni di Capri e arrivo a Positano, è stata vinta da Alfonso Facchini e Luigia Olivetti su MG A del 1956: in premio, oltre a due orologi Chopard e alla garanzia di ammissione al Coppa delle Alpi 2023, due speciali maioliche dipinte a mano. La coppia Ricco-Molteni su Alfa Romeo Giulia 1600 Spider del 1962 si è aggiudicata la sfida a eliminazione diretta del Trofeo Città di Sorrento mentre l’ammiratissima Ferrari 750 Monza Spider Scaglietti del 1955 ha vinto il premio di gradimento della Giuria Popolare del Comune di Sorrento.

Molto apprezzata e partecipata la Tavola Rotonda organizzata da Bper Banca sul tema PNRR, Eventi e Turismo svoltasi nella Sala Consiliare del Comune di Sorrento alla presenza del Sindaco, Massimo Coppola, dell’Assessore al Turismo, Alfonso Iaccarino, del Responsabile PNRR BPER Banca per Campania Puglia Basilicata, Lorenzo Matera, del Vice Presidente Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci e dell’Amministratore Delegato di 1000 Miglia Alberto Piantoni.

"Siamo molto soddisfatti -sottolinea Alberto Piantoni- della scelta di aver inaugurato il format Roads by 1000 Miglia in luoghi unici per bellezza e ospitalità. Vogliamo portare lo spirito di 1000 Miglia anche dove la nostra storica Corsa non può arrivare e, nel contempo, offrire ai partecipanti un mix di esperienze uniche, esclusive e appaganti in puro stile 1000 Miglia. Sorrento è stata Partner ideale per questo debutto, appuntamento ora anche in altre destinazioni con caratteristiche di unicità ed esclusività".