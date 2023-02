PENNY e AIRC insieme contro il cancro con una nuova campagna #ARROTONDAeDONA e l’iniziativa “Le Arance della salute”

Dal 2 al 12 febbraio nei punti vendita PENNY

Cernusco sul Naviglio – 2 febbraio 2023. Solo in Italia sono 390.700 i nuovi casi di tumore diagnosticati nel 2022, in aumento rispetto agli anni precedenti.

Per fronteggiare questa emergenza globale, sabato 4 febbraio si tiene il World Cancer Day, la Giornata mondiale contro il cancro indetta nel 2000 dalla Union for International Cancer Control (UICC).

PENNY ha deciso di sostenere questa giornata, insieme a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con l’iniziativa “Le Arance rosse per la Ricerca”, che prende il via simbolicamente in questo giorno. Si tratta di una reticella di arance, di tradizionale e qualità PENNY, per la cui vendita ai clienti del brand, AIRC riceverà un contributo 50 centesimi per sostenere il lavoro dei propri ricercatori. PENNY però non si ferma, ormai da anni impegnato con partner di valore nel suo percorso “VIVIAMO SOSTENIBILE”, e decide negli stessi giorni di attivare la sua campagna #ARROTONDAEDONA sempre a favore di AIRC e della ricerca contro il cancro.

Dal 2 al 12 febbraio in tutti i punti vendita PENNY Italia, sarà possibile sostenere AIRC semplicemente facendo la spesa e, al momento del pagamento, scegliere di arrotondare all’euro successivo il proprio scontrino. Ad esempio, con una spesa di 9,57€ il cliente potrà scegliere di arrotondare a 10,00€, donando così 0,43€ a sostegno delle attività sul territorio della Fondazione. #ARROTONDAeDONA è una formula di aiuto vincente che PENNY Italia mette a disposizione dei propri clienti affinché con il minimo impegno e senza operazioni complesse possano donare qualche centesimo di euro, generando, nell’insieme e per gli oltre 400 punti vendita PENNY, un risultato in grado di fare davvero la differenza nel sostenere i propri partner di sostenibilità. Doppio valore quindi per il sostegno di PENNY ad AIRC con cui ha cominciato un dialogo e un’amicizia lo scorso anno e che tanto avranno ancora da raccontare insieme.

“Con “VIVIAMO SOSTENIBILE” PENNY, insieme a partner di valore proprio come AIRC, conferma il suo impegno di responsabilità e innovazione verso le persone e l’ambiente. – ci fa sapere Paola Monica Dimaggio, Coordinatrice PENNY Italia per la Sostenibilità -. È il nostro modo di vivere e intendere il business in coerenza con i principi di gruppo ma più semplicemente con quella passione verso le comunità ed il territorio che da sempre caratterizza il nostro business”.

“Ringraziamo PENNY per aver raddoppiato il suo impegno per AIRC a sostegno della ricerca sul cancro e della sensibilizzazione. Questa iniziativa contribuisce concretamente a sostenere il lavoro dei nostri ricercatori e ci ricorda che la salute si tutela anche con gesti concreti come mangiare in modo sano, con una scelta consapevole che parte proprio al momento della spesa”, dichiara Niccolò Contucci, Chief Fundraising Officer di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 420 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4720 dipendenti, di cui donne sono il 75%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

