PENNY, nuove aperture a Luco dei Marsi (AQ) e Venturina Terme (LI)

Cernusco sul Naviglio – 30 novembre 2022.

Aprono domani, 1° dicembre 2022, due nuovi punti vendita PENNY, rispettivamente a Luco dei Marsi e Venturina Terme.

L’apertura di Luco dei Marsi, 4° store nella regione, segna il ritorno di PENNY in Abruzzo dopo 7 anni. Il punto vendita vanta 800 mq di area vendita e un parcheggio per i clienti.

Tra i fiori all’occhiello del nuovo store il reparto macelleria e l’angolo bake off per sfornare pane caldo tutto il giorno. Il format dello store prevede un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con una particolare attenzione ai prodotti regionali e alle produzioni locali.

Il nuovo PENNY prevede l’assunzione di 6 nuovi collaboratori che entreranno a far parte della grande famiglia PENNY.

Anche per questo store, PENNY punta sulla sostenibilità: l’immobile è infatti stato realizzato nell’ottica di riuso e riqualificazione del territorio, limitandone il consumo a tutela dell’ambiente. Recuperando infatti la volumetria dell’immobile in disuso è stato possibile ampliare il locale esistente, dando vita al nuovo punto PENNY.

Il punto vendita osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato 08:00-20:00; domenica: 09:00-13:00.

Situato nella zona delle Terme, lo store di Venturina Terme, 83esimo punto vendita della regione, che si affianca al negozio già presente a Venturina, ha una superficie di vendita di circa 900 mq e ampi parcheggi per la clientela.

Nel nuovo store l’esperienza d’acquisto dei clienti è resa più confortevole e semplice anche grazie alla macelleria e gastronomia servite, oltre al tradizionale bake-off che sforna pane caldo tutti i giorni.

Sarà inoltre presente una vasta scelta di prodotti di pasticceria fresca ed uno spazio dedicato al pesce fresco confezionato. Il punto vendita, che vanta un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, conta circa 2000 referenze e punta principalmente sui freschi e super freschi, valorizzando i produttori locali e le eccellenze tipiche del territorio.

All’interno del punto vendita, sarà presente anche un eco-compattatore Coripet per la raccolta delle bottiglie in pet. Il consumatore avrà la possibilità di inserire le bottiglie negli eco-compattatori e, tramite l’utilizzo dell’app Coripet, riceverà in cambio dei punti-bottiglia corrispondenti.

Ogni bottiglia conferita vale un punto e al raggiungimento di duecento punti si otterrà un buono sconto di tre euro sulla spesa PENNY.

L’apertura del nuovo negozio PENNY prevede 10 collaboratori, tra nuovi assunti sul territorio e crescite interne, con la previsione di un incremento durante il periodo estivo.

Il punto vendita osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì alla domenica 08:00-20:00.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 400 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

