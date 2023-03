Pensione anticipata Quota 97,6, domanda in scadenza: a chi spetta

L’Inps ha reso noti i tempi per richiedere Quota 97,6, destinata a chi compirà 61 anni e 7 mesi nel 2024. L’accesso alla pensione con requisiti agevolati spetta a coloro che svolgono attività usuranti. Necessaria un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, e un'età minima per i dipendenti pari a 61 anni e 7 mesi, se autonomi pari a 62 anni e 7 mesi, con il raggiungimento in questo caso di quota 98,6. Tempo fino al 1 maggio per completare la domanda.