Pensione febbraio 2022, quando viene pagata: calendario Poste

Per i pensionati, titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo già domani, mercoledì 26 gennaio

Pensione febbraio 2022, Poste Italiane ha pubblicato il calendario del pagamento. Per i pensionati titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo già domani, mercoledì 26 gennaio, si legge sul sito. Per chi invece non può evitare di ritirare la pensione in contanti in ufficio postale, sarà necessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi:

Mercoledì 26 gennaio - Lettere A-B

Giovedì 27 gennaio - Lettere C-D

Venerdì 28 gennaio - Lettere E-K

Sabato 29 gennaio (mattina) - Lettere L-O

Lunedì 31gennaio - Lettere P-R

Martedì 1 febbraio - Lettere S-Z

Poste Italiane ricorda che in tutto il territorio nazionale i titolari di Conto BancoPosta, Libretto di Risparmio o Postepay Evolution, possono richiedere gratuitamente l’accredito della pensione. Se si possiede una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution è possibile prelevare in contanti da oltre 7.000 Postamat, senza recarti allo sportello.

Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un Libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione.

In base alla convenzione sottoscritta, i Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli uffici postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta. I pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni.