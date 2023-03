Pensioni 2023, simulatore 'Pensami' disponibile anche in app Inps

Si chiama 'Pensami' ma è l'acronimo di PENSione A MIsura, l'app che simula gli scenari pensionistici, ora disponibile anche sull'app Inps Mobile, nella sezione 'Servizi - senza autenticazione'. Lo ricorda l'Inps in una nota. Inserendo in modo anonimo e senza autenticazione pochi dati anagrafici e quelli relativi alla contribuzione, il simulatore fornisce informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere (sia nelle singole gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione), si legge ancora. Il simulatore, già presente sul portale web, rientra tra i progetti di innovazione per l’attuazione del Pnrr che mirano a rendere disponibili all’utenza informazioni e servizi in una logica multicanale.

COME FUNZIONA - L'app fornisce una consulenza pensionistica "fai da te" per scoprire quando e come andare in pensione cumulando tutta la contribuzione;permette di conoscere le principali pensioni e alcuni istituti per anticipare l'accesso alla pensione; non fornisce informazioni sugli importi delle pensioni né sulle pensioni previste per determinate categorie di lavoratori (es. piloti, poligrafici, militari, ecc.); non utilizza le informazioni presenti nella banca dati dell'INPS: l’utente deve inserire i dati per simulare diversi scenari pensionistici.

Il simulatore fornisce informazioni esclusivamente sui trattamenti pensionistici diretti valorizzando, in base alle disposizioni vigenti, la contribuzione presente nelle seguenti gestioni previdenziali:

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);

Gestione esercenti attività commerciali (COM);

Gestione artigiani (ART);

Gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CD/CM);

Gestione Separata;

Cassa Pensioni dei Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato (CTPS);

Cassa Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL);

Cassa Pensioni degli Ufficiali Giudiziari (CPUG);

Cassa Pensioni Insegnanti (CPI);

Cassa Pensioni Sanitari (CPS);

Casse professionali.

I risultati forniti sono riferiti alle sole pensioni maturate dal 2019 e non si tiene conto dell'eventuale titolarità di pensioni. Il simulatore non calcola gli importi pensionistici e pertanto non verifica i requisiti pensionistici collegati a questi importi.

I risultati sono basati esclusivamente sulle risposte fornite dall’utente e sono forniti in modo anonimo, non hanno valore né certificativo né costitutivo del diritto. Lo svolgimento di particolari attività può consentire l'accesso a pensione sulla base di requisiti diversi da quelli restituiti dal simulatore, nonostante l'iscrizione ad una delle gestioni indicate (ad es. lavoratori agricoli, personale militare, lavoratori marittimi, minatori, lavoratori del settore editoria, etc.). Il simulatore utilizza come unità di misura gli anni e i mesi, senza considerare i giorni. I risultati restituiti, pertanto, potrebbero non corrispondere esattamente alla situazione reale e possono essere verificati presso le sedi dell'INPS.