Pensioni, bonus, sussidi: quanto spendiamo per la protezione sociale?

Il tema della protezione sociale risulta fondamentale specie in momenti di incertezza economica e aumento del costo della vita come quello che stiamo attraversando. Proprio in queste fasi storiche infatti, aiuti, bonus e sussidi rappresentano forme di sostegno spesso indispensabili per garantire ai cittadini una vita dignitosa. In questo senso, la Legge di Bilancio da poco approvata in Parlamento ha confermato per il 2023 diversi bonus e misure di sostegno in favore di famiglie e imprese che si trovano in difficoltà economiche. Dalle pensioni ai contributi della Cassa Integrazione, dal Reddito di Cittadinanza al Superbonus, come sta cambiando la spesa per la protezione sociale negli ultimi anni in Italia? Quali sono le voci che pesano di più e che efficacia hanno? Adnkronos e Datafactor di Expleo tracciano una panoramica sulla protezione sociale, le misure di sostegno e i bonus previsti nel nostro Paese, anche in un confronto con i principali Paesi europei, a partire dall'analisi dei dati forniti da diverse fonti: Istat, Eurostat, INPS, Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (OCPI), Openpolis, Itinerari previdenziali. Expleo Insight