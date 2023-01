Pensioni, doppio botta e risposta governo-sindacati

Doppio botta e risposta tra governo e sindacati, a quanto si apprende, oggi al tavolo sulle pensioni convocato dal ministro del Lavoro, Marina Calderone. Il primo tra il leader Uil, Pierpaolo Bombardieri e il ministro stesso. "Chiediamo risposte precise sulla nostra piattaforma", ha incalzato Bombardieri. Gelida la risposta di Calderone: "Faccio notare che non avete mai inviato ufficialmente le vostre proposte unitarie al contrario di altri, oggi, seduti al tavolo", ha spiegato.

Poi è stata la volta del leader Cgil, Maurizio Landini che rivolto al sottosegretario Claudio Durigon ha sollecitato una indicazione certa sulle risorse che il governo intende mettere sulla riforma delle pensioni e sottolineato come “la base di discussione deve essere la nostra piattaforma. “Credo che prima di capire quante risorse dovremmo capire quali interventi mettere a sistema. Siamo qui per capirlo insieme e per condividere un metodo”, ha risposto Durigon.

"Dopo l’incontro dell’8 febbraio prossimo gli incontri si terranno a cadenza settimanale”. Il ministro Calderone fissa poi così, a quanto si apprende, il timing dei prossimi tavoli tecnici di confronto sulla riforma delle pensioni.