Peppino Di Capri: ''Sanremo senza pubblico? Così è meglio non farlo''

Roma, 5 feb. (Adnkronos)

(di Alisa Toaff)

''Sanremo senza pubblico? Così è meglio non farlo''. Così Peppino Di Capri all'Adnkronos sulla decisione di fare un Festival Blindato e senza pubblico in sala. Per Di Capri, che trionfò al Festival nel 1973 con 'Un grande amore e niente più, ''Sanremo è una manifestazione che ha bisogno di pubblico e di applausi. L'idea di farlo così non mi fa impazzire. Io non ci andrei, mi mancherebbe il 'movente''', conclude.