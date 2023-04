Per 13% famiglie italiane proprio reddito insufficiente, allarme Nomisma

Famiglie italiane sempre più in crisi. L’aumento del costo della vita con l’impennata dei prezzi di beni e servizi sta mettendo a dura prova le finanze secondo quanto emerge da uno studio di Nomisma.

Dai risultati della ricerca si evidenzia che il 13% delle famiglie italiane ritiene il proprio reddito insufficiente a far fronte alle necessità primarie. Mentre il 43% valuta la propria condizione reddituale appena sufficiente a far fronte a tali spese. Per compensare le famiglie hanno rinunciato o ridotto le spese superflue come il tempo libero, le attività culturali e quelle sportive.