Per analisti al-Qaeda forte dopo al-Zawahiri, successore dall'Africa?

Per Bertolotti dell'Ispi è ''verosimile aspettarsi una reazione contro gli Usa''. Vidino vede tra i possibili successori l'egiziano Saif al-Adel o Abdal-Rahman al-Maghrebi, ma anche leader di gruppi in Africa dove il jihad si sta espandendo.

''Per al-Qaeda non cambia nulla'' con l'uccisione del suo leader, l'ideologo egiziano Ayman al-Zawahiri, ''non è che la morte di un vecchio leader carismatico''. Perché ''oggi finisce la guerra al terrore, ma non finisce il terrore'', e a livello politico ''si chiude un'epoca storica, un capitolo importante già chiuso con il ritiro fallimentare dall'Afghanistan''. Ma sul terreno ''al-Qaeda è più forte che mai'', perché abbandonato ''l'idealismo e la visione globale di Osama Bin Laden'' si è trasformata in ''una realtà regionale più concreta sul campo proprio grazie a Zawahiri''. Ne è convinto Claudio Bertolotti, analista dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi), che con l'Adnkronos riflette invece su come l'uccisione di al-Zawhiri ''cambi le cose per Biden. Tra tre mesi ci sono le elezioni e i democratici hanno bisogno di avere un presidente che abbia ottenuto dei risultati''.

Al contrario, la morte del successore di Osama Bin Laden ''non avrà un impatto diretto sulle capacità di al-Qaeda''. Anzi, ''ogni volta che un leader del movimento jihadista viene colpito, la reazione non si fa attendere'', così come non tarda ad arrivare ''un nuovo capo che in genere cerca di imporsi con la pianificazione nuovi attentati''. E' quindi è ''verosimile aspettarsi una reazione di al-Qaeda contro gli Stati Uniti'', afferma Bertolotti, che ricorda come al-Zawahiri considerasse ''controproducente il jihad globale e idealista voluto da Bin Laden, criticava la sua volontà di colpire il Grande Satana, gli Stati Uniti, ovunque, anche in casa sua. Perché ogni azione provoca una reazione''.

La ''rivoluzione'' che al-Zawahiri attua dal 2014 porta al-Qaeda a legarsi sempre più a gruppi di opposizione armata, ricorda Bertolotti, citando gli al-Shabab in Somalia e al-Qaeda nel Maghreb islamico nel Nord Africa, la presenza della Rete nell'Africa Sub sahariana e quella nel continente indiano. ''Tutte realtà che si rafforzano e fondano le loro radici con le istanze locali'', creando ''generazioni di combattenti che daranno il via in un futuro ipotetico alla nuova al-Qaeda'', spiega.

Su chi prenderà il posto di Zawahiri alla guida di al-Qaeda, l'analista esclude che possa essere l'attuale ministro degli Interni del governo dei Talebani, Sirajuddin Haqqani, che ospitava il leader terroristico nella sua casa in centro a Kabul dove è stato ucciso. ''Troppo furbo per prendere il posto di al-Zawahiri - spiega Bertolotti - Resterà leader dell'Haqqani network, organizzazione interna ai Talebani, ma autonoma. Non ha alcun interesse a diventare il nuovo capo al-Qaeda''.

Piuttosto, a succedere ad al-Zawahiri potrebbe essere un ''suo amico fraterno, l'ex colonnello egiziano Saif al-Adel''. Oppure Abdal-Rahman ''al-Maghrebi, capo della comunicazione mediatica di al-Qaeda'' e genero di al-Zawahiri. In ogni caso si parla di ''un nuovo ideologo, di qualcuno che tenga viva l'al-Qaeda idealista e che non si occupi di far operare le truppe sul territorio''.

''Il futuro di al-Qaeda potrebbe essere in Africa''. E' lì che si sta rafforzando ed è da lì, probabilmente, che arriverà il nuovo leader dopo l'uccisione di Ayman al-Zawahiri. Anche perché la rete fondata da Osama Bin Laden ''ha perso molto valore sullo scenario globale'', anche se ''ne ha guadagnato con l'ascesa dei Talebani in Afghanistan''. E ''il fatto che Zawahiri sia stato ucciso in centro a Kabul in una casa di proprietà del braccio destro del ministro degli Interni del governo dei Talebani lo dimostra, dimostra che al-Qaeda può operare liberamente nel Paese e ha un suo santuario in Afghanistan''. E' quanto spiega all'Adnkronos Lorenzo Vidino, direttore del Program on Extremism della George Washington University. '

'Il luogo dove Zawahiri è stato ucciso dimostra che sono veri i timori legati al fatto che il governo dei Talebani avrebbe fatto operare liberamente al-Qaeda'', afferma Vidino, notando ''le implicazioni di policy che questo comporta'' anche per il fatto che ''i Talebani vogliamo ricevere fondi dalla comunità internazionale...''.

Insomma, è ''un deja vu, come era successo undici anni fa con Bin Laden ucciso in una villa a poche centinaia di metri da una caserma dell'esercito pachistano''. Ma è anche ''una prova schiacciante, ma non sconvolgente'' della protezione che i Talebani forniscono ad al-Qaeda. E' una ''chiara violazione degli accordi di Doha'' perché la casa in cui viveva Zawahiri era di proprietà della rete Haqqani ''che fa da trait d'union tra i Talebani e al-Qaeda''. Ora ''bisognerà vedere questo cosa comporterà, anche se la situazione non cambia. A comandare sono i Talebani e se bisogna interagire con loro alla fine bisogna farlo'', al di là delle ''evidenze di supporto al terrorismo o delle violazioni dei diritti umani e delle donne''.

Sul ''toto candidati per la leadership'' di al-Qaeda Vidino vede ''varie possibilità'' a partire da ''un paio di candidati interni, il numero 2 Saif al Adel e il numero tre al-Maghrebi, genero di Zawahiri, entrambi pare siano in Iran''. Ma Vidino sottolinea anche che ''negli ultimi anni c'è stato un trend di crescita potenziale di alcuni affiliati, come gli al-Shabab in Somalia, e una perdita di valore di al-Qaeda globale''. Quindi ''potrebbe anche essere possibile che il nuovo leader del gruppo venga dalle affiliazioni'', considerato anche ''il riposizionamento jihadista globale sullo scenario africano''. L'analista spiega come ''il mondo jihadista e al-Qaeda stiano guadagnando terreno in Africa e meno sugli scenari classici come il Medio Oriente''. In ogni caso occorre ''in tempi rapidi trovare un successore'' per dimostrare che ''il colpo inferto non sia letale'' e ''lo spin che daranno è lo stesso del post morte Bin Laden, ovvero che la scomparsa di un leader non cambia nulla nell'importanza del concetto di Jihad, perché quello che conta sono gli obiettivi e non le persone''.

Comunque sia, al-Qaeda perde ''un suo personaggio importante, leader per 11 anni nonché uno dei fondatori''. Notizia accolta positivamente anche in Arabia Saudita, dove Vidino si trova. ''Nel Golfo, a livello governativo, è cambiato molto rispetto a 20 anni - spiega - Quasi tutti i Paesi del Medio Oriente e del Golfo non hanno più le ambiguità forti del passato per quanto riguarda il jihadismo. Anche se sicuramente esistono sacche di simpatia''. A fare eccezione è ''il Qatar, non a caso è un tramite con i Talebani e gli accordi sono stati firmati a a Doha''. Ma in Arabia Saudita ''la notizia della morte di Zawahiri è stata data dai telegiornali, come notizia di un giorno e nulla di eclatante''.