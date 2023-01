Per Benedetto XVI mitra e paramenti rossi: albero di Natale nella cappella dove riposa

Diffuse le immagini, la camera ardente al Mater Ecclesiae. Ratzinger indossa scarpe nere e non ha il pallio

Una mitra e paramenti rossi per il Papa emerito Benedetto XVI, le cui spoglie riposeranno fino a domani mattina nella cappella del monastero Mater Ecclesiae. Un rosario tra le mani. Il Vaticano ha diffuso due immagini della salma dalle quali si vede che indossa scarpe nere, non rosse. Comparandolo con le immagini di Wojtyla, Ratzinger, che è un papa emerito, non indossa il pallio. Nella cappellina del Mater Ecclesiae ci sono un albero di Natale e un presepe. Accanto alle spoglie del Papa emerito è stato deposto un mazzo di fiori.