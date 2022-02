Per Berlusconi nuova visita al San Raffaele

Nuovo controllo per Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Dopo le dimissioni di ieri, a seguito di un ricovero che sarebbe stato legato a un'infezione partita dalle vie urinarie, trattata con una forte cura antibiotica, a quanto apprende l'Adnkronos il leader di Forza Italia è tornato oggi in ospedale per una visita. Arrivato questa mattina intorno alle 9.30, l'ex premier ha già concluso il controllo e ha lasciato il San Raffaele. Non sono escluse nuove visite in ospedale nei prossimi giorni.