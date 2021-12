Per Cloud Pa selezionato il progetto di Tim, Cdp, Leonardo e Sogei

Selezionato il progetto di Tim, Cdp, Leonardo e Sogei per il Cloud della Pa per il Polo strategico nazionale e la gara è prevista nelle prime settimane del 2022. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale - guidato dal ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao - ha riferito di avere ricevuto ed esaminato tre proposte di Partenariato Pubblico Privato e di avere scelto - con l’ausilio degli esperti del Dipartimento e del ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale (Mitd), di un advisor finanziario, delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio e degli esperti dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza - la proposta di questo raggruppamento di imprese perché quella che rispecchia pienamente e in misura del tutto soddisfacente i requisiti espressi nella policy Cloud Italia presentata il 7 settembre.

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha sottolineato che "la proposta soddisfa in particolare i requisiti di completezza dei servizi cloud e di sicurezza dei dati 'strategici' e 'critici' della P.a. integrandosi con servizi di assistenza alla migrazione delle Pubbliche Amministrazioni e di formazione del personale della Pa".

"Il progetto selezionato verrà pubblicato e messo a gara, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente, attraverso un apposito bando curato dalla società Difesa Servizi, in-house del Ministero della Difesa" ha aggiunto il Dtd che, guardando alla tempistica, ha ritenuto la possibilità dell'avvio dei lavori entro la seconda metà dell’anno.