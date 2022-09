Per gli arbitri ASI, raduno nelle Marche

I fischietti del nostro Ente hanno svolto diversi lavori in aula, intervallando lezioni legate allo studio delle novità regolamentari del Calcio e del Calcio a 5 a esercitazioni pratiche con quiz tecnici relativi alle attività arbitrali che si sviluppano all’ interno del settore Calcio del nostro Ente.

Gli illustri ospiti che si sono succeduti nell’arco delle tre giornate hanno ricevuto gli apprezzamenti del Presidente Americo Scatena e dell’Organo Tecnico Sezionale, Francesco Florio, oltre al Presidente ASI Claudio Barbaro.

I contenuti, squisitamente tecnici per le varie discipline, sono stati presentati anche da tecnici dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), che, grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Presidente Alfredo Trentalange, sono intervenuti insieme con gli arbitri ASI.

Si sono alternati al tavolo dei relatori in particolare Luigi Cosignani, Osservatore arbitrale del C.R.A. Marche, e Luca Ricci, Vicepresidente della sezione di San Benedetto del Tronto ed ex arbitro CAN5. Entrambi hanno portato i saluti del loro presidente sezionale, Francesco Narcisi, e hanno approfondito con immagini e video le particolarità delle proprie discipline, rispettivamente Calcio e Calcio a 5. Nel pomeriggio di sabato si è collegato da remoto Massimo Cumbo, istruttore ed osservatore Futsal per la FIFA, per analizzare un focus sulla DOGSO (“Deny an Obvious Goal Scoring Opportunity” ovvero “Negare un’evidente opportunità di segnare una rete”) nel Futsal.

L’ex numero uno del ranking FIFA in questa disciplina, ha voluto elogiare i direttori di gara della sezione ASI di Roma “Lorenzo Cesari”, per l’uniformità di immagine e la professionalità mostrata durante il focus attraverso il quale sono stati discusse diverse immagini di video che mostravano elementi di DOGSO e SPA (“Stop a Promising Attack“, ovvero interrompere una promettente azione d’attacco). Massimo Cumbo ha concluso il suo intervento ricordando che tutti i direttori di gara, sono persone portatrici di regole giuste.

Ai lavori del pomeriggio e della mattina seguente ha presenziato anche il Presidente di ASI Lazio, nonché Vicepresidente del Consiglio Nazionale di ASI Lazio, Roberto Cipolletti. Nel suo discorso, Cipolletti ha confermato la vicinanza dell’Ente al dipartimento arbitrale del settore Calcio e alla sezione di Roma presente a Grottammare, dove tutti gli invitati sono stati omaggiati direttamente dalla Consigliera Raffaela Finardi.

Con l’occasione è stato presentato il video dell’Inno ufficiale degli arbitri e la preghiera del direttore di gara. Le “Giacchette Nere” di ASI hanno voluto essere i primi al mondo a pensare, scrivere ed editare queste due assolute novità del panorama sportivo arbitrale. Le foto di gruppo, il taglio della tradizionale torta associativa e la condivisione tra gli associati, hanno completato questo ventunesimo raduno degli arbitri ASI di Roma. Appuntamento, dunque, al prossimo settembre 2023 per la ventiduesima edizione.