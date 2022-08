Per il quarto anno consecutivo Birredamanicomio.com si conferma un’eccellenza e-commerce Made in Italy

Milano, 8 agosto 2022. Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com), attore di riferimento nel settore delle birre artigianali, viene certificato come una delle eccellenze del commercio elettronico italiano per il quarto anno consecutivo. Alla base del riconoscimento vi è l’analisi condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), leader assoluto delle indagini e dei sigilli di qualità in Europa.

Nei dettagli, Birredamanicomio.com si è posizionato nella top 15 della categoria Enoteche Online, occupando l’undicesima piazza, con 77,37 punti, ben sopra alla media di settore (74,09). La selezione ITQF ha riguardato oltre 8.000 siti dai quali sono stati individuati i 750 migliori e-commerce d’Italia. La valutazione è stata condotta da parte di un team di esperti e ha interessato 732.000 clienti italiani, coinvolti con un maxi-sondaggio.

Cos’ha reso possibile tale risultato? Sicuramente un impegno che passa dall’individuazione di oltre 1.000 birre artigianali, che fanno riferimento a più di 100 etichette provenienti da tutto il mondo. Una proposta che interpreta le diverse preferenze individuali: dai semplici amatori ai palati più raffinati.

L’esperienza d’acquisto online, inoltre, è arricchita da spedizioni a costo zero per importi di almeno 100 euro, elaborazione dell’ordine in 24 ore, imballi sicuri, nonché dall’adozione di una politica soddisfatti o rimborsati.

Trovare la birra perfetta per le proprie esigenze si trasforma in un’esperienza piacevole. Il merito è di percorsi di navigazione improntati alla semplicità. È disponibile la ricerca per stile, brand e tipo di birra ed è possibile trovare il sapore desiderato, scegliendo i piatti con cui accostare la birra.

Per quanto riguarda le tipologie di prodotti, l’offerta spazia dalle birre senza glutine alle birre double IPA, passando per birre Weiss, rosse, blanche, scure strong, birra belga (birrebelghe.com) e tantissime altre ancora.

Un’intera sezione del portale è dedicata ai Regali. Comprende, ad esempio, kit degustazione, Magnum, Buoni Regalo e T-shirt. A portata di click ci sono anche bicchieri di birra e tante interessanti novità da scoprire.

Infine, come ulteriore conferma delle prerogative che caratterizzano l’esperienza d’acquisto su Birredamanicomio.com giungono gli oltre 1.370 feedback certificati da Recensioni Verificate, che rileva una media di 9,8/10.

