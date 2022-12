Per la Mazda MX-5 test di 1000 miglia con carburante da scarti agricoli

Ha percorso 1000 miglia spostandosi da un circuito all'altro del Regno Unito, il tutto a impatto zero grazie al carburante sostenibile di Coryton, realizzato utilizzando il 100% di rifiuti agricoli. E' l'impresa compiuta da una Mazda MX-5 roadster con motore 2,0 litri da 184 CV, completamente di serie, che ha anche girato sui circuiti di Anglesey in Galles, Oulton Park in Inghilterra, Knockhill in Scozia e Kirkistown nell’Irlanda del Nord nel corso di una settimana.

Il carburante Coryton di seconda generazione è stato creato utilizzando rifiuti agricoli, quali paglia, sottoprodotti e scarti di colture che non sarebbero stati utilizzati per il consumo, mostrando le possibilità offerte dai carburanti sostenibili nella decarbonizzazione sia delle auto stradali che degli sport motoristici. Il viaggio - spiega la casa giapponese - "evidenzia anche come i carburanti sostenibili potrebbero integrare l’approccio multi-solution di Mazda per raggiungere la neutralità climatica". Il costruttore ritiene infatti "che tutte le opzioni disponibili debbano essere utilizzate per raggiungere la neutralità carbonica. Attraverso l’architettura scalabile multi-solution SkyActiv, la progressiva elettrificazione andrà di pari passo con lo sviluppo della tecnologia avanzata dei motori a combustione interna".

Oltre all’approccio multi-solution, Mazda sta investendo in diversi progetti e partnership per promuovere lo sviluppo e l’uso sulle auto di carburanti rinnovabili. In Giappone, Mazda è coinvolta in diversi progetti di ricerca e studi congiunti come parte di una collaborazione in corso tra industria, università e governo per promuovere l’adozione diffusa di biocarburanti ricavati dallo sviluppo di microalghe. In Europa, Mazda è stato il primo costruttore ad aderire alla eFuel Alliance. Come dimostrato dal percorso di 1000 miglia attraverso il Regno Unito e dai giri in circuito, i carburanti sostenibili privi di combustibili fossili possono anche essere una soluzione per decarbonizzare i molti milioni di auto con motore a combustione che rimarranno sulle nostre strade anche nei prossimi decenni. Le prestazioni, i consumi e il carattere del motore della MX-5 di serie sono rimasti invariati con il carburante fornito dalla Coryton, infatti, escludendo i giri in circuito, il consumo medio della MX-5 è stato di 19,39 km/l.